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Франция может нанести удары по складам химоружия в Сирии совместно с США

Международная панорама
16 марта, 11:19 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, марта. /ТАСС

Генерал Франсуа Лекуэнтр отказался приводить какие-либо данные относительно подготовки и характера подобной операции

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ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Франция может совместно с США провести операцию по нанесению ударов по хранилищам химического оружия в Сирии, если будет доказано использование такого оружия. Об этом в пятницу заявил в эфире радиостанции Europe1 генерал Франсуа Лекуэнтр, начальник главного штаба вооруженных сил Франции.

"Совершенно очевидно, что такие удары будут нанесены совместно с США. Это важнейший стратегический партнер Франции, с которым существуют тесные связи солидарности. Мы придерживаемся одинаковых взглядов относительно ситуации в Сирии и оценки тех рисков, которые представляет собой переход [руководства Сирии] через красную линию использования химического оружия", - заявил генерал.

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Он уточнил при этом, что, "разумеется, Франция располагает военными силами и средствами, позволяющими ей самостоятельно провести такую операцию". "Если бы мы не располагали такими военными средствами, то президент Франции Эмманюэль Макрон не смог бы выступить с заявлением, как он это сделал, о принципе соблюдения красной линии и возможности нанесения удара, если сирийские власти перейдут через такую линию, то есть используют химическое оружие", - отметил Лекуэнтр.

При этом генерал отказался приводить какие-либо данные относительно подготовки и характера подобной операции или привлекаемых к ней подразделениях. "Какие-либо подробности относительно планирования подобной операции может привести только сам президент Франции, являющийся главнокомандующим вооруженных сил страны", - добавил генерал.

В феврале Макрон заявил, что Франция готова незамедлительно нанести военный удар по Сирии, если будут предоставлены доказательства применения сирийской армией химического оружия против мирного населения. Политик подчеркнул, что до сих пор Париж не получил убедительных доказательств использования таких запрещенных вооружений.

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