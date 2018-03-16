СМИ: турецкие войска обстреляли Африн, погибли 18 человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Турецкая артиллерия ведет с утра интенсивный обстрел города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии. Об этом сообщило курдское агентство Firat.

По его сведениям, не менее 18 человек погибли в районах Эль-Кадима, Ашрафия и Махмудия.

Нанесен значительный материальный урон жилым кварталам. По информации агентства, под обломками рухнувших зданий есть пострадавшие. Сотрудники Курдского общества Красного Полумесяца вместе с бригадами добровольцев проводят спасательные работы.

Ранее по позициям курдских отрядов "Сил народной самообороны", защищающих город, нанесла удар турецкая авиация. По данным Firat, погибли шесть человек.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.