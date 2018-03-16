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В ЛНР предотвращен теракт на электроподстанции

Международная панорама
16 марта, 12:04 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 16, марта. /ТАСС

Правоохранители обезвредили взрывное устройство весом в два килограмма

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ЛУГАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пресекли попытку совершения теракта в Лутугинском районе республики.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"15 марта 2018 года в республике был предотвращен теракт. В населенном пункте Ленина Лутугинского района на местной электроподстанции дежурной в ходе планового обхода был обнаружен подозрительный предмет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самодельное взрывное устройство весом около двух килограмм было установлено в электроподстанции у основания маслинного выключателя. "По данному факту проводится дальнейшая проверка. Выводы о причастных к инциденту и их целях сделает следствие, но уже сейчас можно говорить о том, что в случае реализации преступных замыслов злоумышленников [произошло бы] обесточивание самого населенного пункта Лутугино, а также более 5 тыс жителей осталось [бы] без тепла и света", - добавили в ведомстве.

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