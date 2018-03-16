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Президент МККК призвал прекратить продажу оружия воюющим сторонам в Сирии

Международная панорама
16 марта, 12:26 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 16, марта. /ТАСС

Петер Маурер заявил, что возвращение беженцев в места прежнего проживания возможно только при наличии стабильных условий безопасности

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ЖЕНЕВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер, посетивший в четверг пригород Дамаска Восточную Гуту призвал прекратить продажу оружия воюющим сторонам в Сирии. По его мнению, поставщики оружия несут такую же ответственность за нарушение гуманитарного права, как и непосредственные участники боев.

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"До тех пор пока ракеты продолжают падать на Восточную Гуту и Дамаск, продолжаются бои в Африне и миллионы являются перемещенными лицами, МККК призывает соблюдать женевские конвенции, - говорится в распространенном в пятницу в Женеве заявлении Маурера. - Все, кто продает оружие, которое может быть использовано в нарушение гуманитарного права, должны прекратить такие продажи. Ответственность за поведение на поле боя лежит на участниках боев и командирах, и те, кто поставляет оружие, также несут ответственность".

Маурер призвал стороны конфликта не наносить вреда гражданскому населению и инфраструктуре, обеспечить сотрудникам гуманитарных организаций доступ к гражданскому населению, а также в места заключения в целях мониторинга условий содержания. Возвращение перемещенных лиц и беженцев в места прежнего проживания возможно только при наличии стабильных условий безопасности и если они сами решат вернуться, напомнил глава МККК.

Маурер посетил в четверг Восточную Гуту, прибыв туда вместе с транспортной колонной МККК, Сирийского общества Красного Полумесяца и ООН, доставившей на 25 грузовиках гуманитарную помощь для местного населения.

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