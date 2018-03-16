СМИ: план Трампа по опиоидному кризису предусматривает смертную казнь для наркодельцов

ТАСС, 16 марта. Подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа план преодоления опиоидного кризиса в стране предусматривает введение смертной казни для некоторых наркодельцов. Об этом сообщила в четверг газета Politico.

"Этот амбициозный план, который Белый дом в текущем месяце распространил без лишнего шума среди политических назначенцев, может быть объявлен президентом Дональдом Трампом уже в понедельник, во время его посещения Нью-Гэмпшира, наиболее пострадавшего от [опиоидной] эпидемии, - пишет газета. - Этот план включает в себя как превентивные меры, так и возможности лечения, давно одобренные сторонниками [активных действий]. Он предусматривает и усиленные меры принуждения, выработанные в соответствии с частыми призывами президента к жесткому пресечению действий наркодельцов".

Предусматриваемая планом Трампа возможность вынесения смертных приговоров в отношении некоторых нелегальных поставщиков наркотических средств получила поддержку как минимум одного конгрессмена-республиканца, Криса Коллинса от штата Нью-Йорк. Демократы же, отметила газета, выразили тревогу по поводу таких карательных мер и дали понять, что в такой редакции президенту сложно будет заручиться поддержкой своего плана в Конгрессе.

"Мы все еще расплачиваемся за одну закончившуюся провалом "войну с наркотиками", а президент разрабатывает планы ведения новой военной кампании, - приводит издание слова сенатора-демократа от штата Массачусетс Эдварда Марки. - Мы не сможем справиться с опиоидной эпидемией путем осуществления казней и заключения людей под стражу".

Politico обратила внимание на то, что указанный план, похоже, существенно превысит бюджет, заявленный на его реализацию Трампом, а это уже точно не найдет поддержки у Конгресса.

Опиоидный кризис

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах. По данным Национального института США по проблемам злоупотребления наркотиками, в 2015 году опиоидами в стране "чрезмерно увлекались" более 2 млн человек. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принимать срочных мер, то от передозировки опиоидов в США в ближайшие 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек.

Трамп в прошлом году распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября присвоил проблеме статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предполагает оказание помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке. Трамп тогда заявил, что годом ранее из-за передозировок в стране скончались не менее 64 тыс. человек, что превышает ежегодные людские потери в США от инцидентов с применением огнестрельного оружия и ДТП вместе взятых.

Опиоиды, обладающие структурным сходством с морфином, отличаются сильным анальгетическим и седативным эффектами. Они применяются в медицине в качестве обезболивающих, однако в большинстве случаев их употребление вызывает сильную зависимость.