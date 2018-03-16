Абэ считает, что в КНДР необходимо провести инспекцию МАГАТЭ с целью денуклеаризации

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что для проведения денуклеаризации Корейского полуострова необходимо, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировало атомные объекты в КНДР.

"Для проведения денуклеаризации Северной Кореи недостаточно того, чтобы она приостановила ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Необходимо, чтобы она, например, допустила к себе инспекцию МАГАТЭ", - заявил в пятницу Абэ в телефонном разговоре с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Его слова привел телеканал NHK.

Мун Чжэ Ин в свою очередь выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Токио, Сеула и Вашингтона с целью организации межкорейского саммита, а также встречи лидеров США и КНДР. Кроме того, стороны договорились продолжать оказывать максимальное давление на Пхеньян.

Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что если КНДР согласится на ликвидацию своей ядерной программы, японское правительство будет готово взять на себя первоначальные расходы МАГАТЭ по проведению необходимых инспекций.

5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовую встречу с Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР также обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

8 марта Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 9 марта заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.