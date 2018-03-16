Что стоит за визитом министра иностранных дел КНДР в Швецию

В четверг глава внешнеполитического ведомства КНДР Ли Ён Хо прибыл в шведскую столицу. Что обсуждалось в Стокгольме и стоит ли ожидать скорой встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом — в материале ТАСС.

Услуги посредника

О том, что Ли Ён Хо прибудет в Стокгольм 15 марта, чтобы встретиться со своей шведской коллегой Маргот Валльстрём, стало известно, лишь когда он делал пересадку в Пекине. Одни СМИ назвали визит неожиданным, другие — "подогревающим спекуляции" вокруг возможной встречи действующих глав США и КНДР.

Почему северокорейский министр отправился именно в Швецию? С начала XIX века Стокгольм придерживался политики нейтралитета и не вступал в какие-либо военные блоки. Поэтому в Пхеньяне рассматривают Швецию не как союзника США, а как посредника. Более того, посольство этой страны в Пхеньяне представляет интересы США, Канады и Австралии.

"Шведские представители неоднократно посещали Пхеньян как по линии Евросоюза, так и пытаясь неформально завязать диалог между КНДР и Западом", — рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Например, еще в августе 2017 года, когда лидеры КНДР и США выступали в отношении друг друга с исключительно резкими заявлениями, Валльстрём призывала "обе стороны образумиться". А когда ее спросили, сможет ли Стокгольм повлиять на сложившуюся ситуацию, министр ответила: "Мы всегда наготове".

К тому же за плечами у Стокгольма и Пхеньяна несколько десятилетий плотных контактов. Посольство Швеции открылось в Пхеньяне еще в 1975 году, а заказанные еще в те времена старенькие Volvo до сих пор колесят по дорогам столицы.

Темы для обсуждения

Северокорейская сторона почти никакой информации о визите не раскрыла. Целью поездки, согласно Пхеньяну, стало обсуждение "двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес".

Шведская правительственная канцелярия сообщала, что на переговорах в Стокгольме особое внимание будет уделено "вопросам консульских миссий Швеции, представляющей Соединенные Штаты, Канаду и Австралию" и "ситуации с безопасностью на Корейском полуострове".

А после встречи Маргот Валльстрём с Ли Ён Хо премьер-министр страны Стефан Лёвен заявил, что Швеция готова способствовать возможным переговорам между США и КНДР.

"Мы посмотрим, как мы можем облегчить реальный разговор. Важный вопрос в том, есть ли такие условия, в которых основные акторы могут сесть и обеспечить общую безопасность вместо обычных угроз", — пояснил премьер.

Как сообщил шведский портал The Local, в Стокгольме поднимался и вопрос освобождения находящихся в КНДР в заточении граждан США (таковых, по состоянию на март 2018 года, осталось всего трое).

Ненулевые шансы

В США к рандеву Дональда Трампа и Ким Чен Ына еще не готовы. И дело не в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что встреча не состоится, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

"Для этого [встречи двух лидеров] нужен вошедший в дело госсекретарь США, работающий помощник по проблемам Дальнего Востока, спецпредставитель по КНДР, замену которому пока не нашли", — сказал Константин Асмолов.

Даже если "самые сложные с момента окончания холодной войны" переговоры состоятся, их результаты могут оказаться не впечатляющими.

Тем не менее встреча в Стокгольме "может привести к ясности" в отношении того, что именно Пхеньян хочет обсудить на возможной встрече с Трампом, "когда именно и на каких условиях", пишет газета Japan Times со ссылкой на неназванный источник.

А параллельно со шведским визитом Пхеньян разыгрывает и китайскую карту. Как сообщает информагентство Kyodo, одновременно с Ли Ён Хо заместитель руководителя департамента Северной Америки МИД КНДР Чхве Кан Ир отправился в Пекин, чтобы попытаться наладить контакт с США "через третью страну".

Александр Мосесов