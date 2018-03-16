Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Что стоит за визитом министра иностранных дел КНДР в Швецию

Международная панорама
16 марта, 18:06 UTC+3

Ли Ён Хо прибыл в Стокгольм на фоне заявлений о возможном проведении исторической встречи лидеров США и КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо

© EPA-EFE/VILHELM STOKSTAD

В четверг глава внешнеполитического ведомства КНДР Ли Ён Хо прибыл в шведскую столицу. Что обсуждалось в Стокгольме и стоит ли ожидать скорой встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом — в материале ТАСС.

Услуги посредника

О том, что Ли Ён Хо прибудет в Стокгольм 15 марта, чтобы встретиться со своей шведской коллегой Маргот Валльстрём, стало известно, лишь когда он делал пересадку в Пекине. Одни СМИ назвали визит неожиданным, другие — "подогревающим спекуляции" вокруг возможной встречи действующих глав США и КНДР.

Смотрите также
Газеты с новостью о предстоящем саммите на станции метро в Сеуле

США и КНДР переходят от угроз к саммиту

Почему северокорейский министр отправился именно в Швецию? С начала XIX века Стокгольм придерживался политики нейтралитета и не вступал в какие-либо военные блоки. Поэтому в Пхеньяне рассматривают Швецию не как союзника США, а как посредника. Более того, посольство этой страны в Пхеньяне представляет интересы США, Канады и Австралии.

"Шведские представители неоднократно посещали Пхеньян как по линии Евросоюза, так и пытаясь неформально завязать диалог между КНДР и Западом", — рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Например, еще в августе 2017 года, когда лидеры КНДР и США выступали в отношении друг друга с исключительно резкими заявлениями, Валльстрём призывала "обе стороны образумиться". А когда ее спросили, сможет ли Стокгольм повлиять на сложившуюся ситуацию, министр ответила: "Мы всегда наготове".

К тому же за плечами у Стокгольма и Пхеньяна несколько десятилетий плотных контактов. Посольство Швеции открылось в Пхеньяне еще в 1975 году, а заказанные еще в те времена старенькие Volvo до сих пор колесят по дорогам столицы.

Темы для обсуждения

Северокорейская сторона почти никакой информации о визите не раскрыла. Целью поездки, согласно Пхеньяну, стало обсуждение "двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес".

Шведская правительственная канцелярия сообщала, что на переговорах в Стокгольме особое внимание будет уделено "вопросам консульских миссий Швеции, представляющей Соединенные Штаты, Канаду и Австралию" и "ситуации с безопасностью на Корейском полуострове".

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп считает важным для всего мира заключение сделки с КНДР

А после встречи Маргот Валльстрём с Ли Ён Хо премьер-министр страны Стефан Лёвен заявил, что Швеция готова способствовать возможным переговорам между США и КНДР.

"Мы посмотрим, как мы можем облегчить реальный разговор. Важный вопрос в том, есть ли такие условия, в которых основные акторы могут сесть и обеспечить общую безопасность вместо обычных угроз", — пояснил премьер.

Как сообщил шведский портал The Local, в Стокгольме поднимался и вопрос освобождения находящихся в КНДР в заточении граждан США (таковых, по состоянию на март 2018 года, осталось всего трое).

Ненулевые шансы

В США к рандеву Дональда Трампа и Ким Чен Ына еще не готовы. И дело не в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что встреча не состоится, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

"Для этого [встречи двух лидеров] нужен вошедший в дело госсекретарь США, работающий помощник по проблемам Дальнего Востока, спецпредставитель по КНДР, замену которому пока не нашли", — сказал Константин Асмолов.

Даже если "самые сложные с момента окончания холодной войны" переговоры состоятся, их результаты могут оказаться не впечатляющими.

Тем не менее встреча в Стокгольме "может привести к ясности" в отношении того, что именно Пхеньян хочет обсудить на возможной встрече с Трампом, "когда именно и на каких условиях", пишет газета Japan Times со ссылкой на неназванный источник.

А параллельно со шведским визитом Пхеньян разыгрывает и китайскую карту. Как сообщает информагентство Kyodo, одновременно с Ли Ён Хо заместитель руководителя департамента Северной Америки МИД КНДР Чхве Кан Ир отправился в Пекин, чтобы попытаться наладить контакт с США "через третью страну".

Александр Мосесов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Швеция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
4
Посол в Лондоне: Россия заставила Великобританию обратиться в ОЗХО по делу Скрипаля
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама