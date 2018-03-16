Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против организаторов выборов в Крыму

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организаторов выборов президента РФ на территории Крыма 18 марта. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины (КИУ).

"Производство открыто по результатам рассмотрения официального обращения Комитета избирателей Украины. В своем обращении КИУ отмечал, что в действиях лиц, содействующих организации избирательного процесса на территории АР Крым и в городе Севастополе, содержатся признаки государственной измены. В частности, это касается членов так называемых избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение выборов президента РФ 18 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям "Государственная измена", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также " Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей".

По данным прокуратуры, в Крыму сформировано 27 территориальных избирательных комиссий и 1164 участковых избирательных комиссий. В Севастополе - четыре территориальные избирательные комиссии и 181 участковых избирательных комиссий. В общей сложности к выборам привлечено более 10 тысяч человек.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.