Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

18-летнего выходца из Ирака признали виновным в совершении теракта в лондонском метро

Международная панорама
16 марта, 15:36 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, марта. /ТАСС

В результате взрыва, который произошел 15 сентября 2017 года, пострадали 30 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Центральный уголовный суд Великобритании признал в пятницу выходца из Ирака Ахмеда Хасана виновным в покушении на убийство при совершении теракта в поезде лондонского метро осенью прошлого года. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

15 сентября 2017 года в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена в результате взрыва пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство было начинено ножевыми лезвиями, шурупами и кусочками металла.

В январе на заседании в уголовном суде 18-летний Хасан не признал своей вины в совершении данного преступления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв в лондонском метро
Страны
Ирак Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
2
Участники рок-группы "Пикник" пострадали в результате ДТП во Владимирской области
3
Бабаев: ЦСКА в лице "Арсенала" достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы
4
Песков назвал обвинения в адрес Путина в деле Скрипаля нарушением дипломатических приличий
5
СМИ: среди пострадавших в Гудаури есть граждане России
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама