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СМИ: Словения направила в Еврокомиссию письмо с жалобой на Хорватию

Международная панорама
16 марта, 16:12 UTC+3 ЛЮБЛЯНА ЛЮБЛЯНА 16, марта. /ТАСС

Причина конфликта - спор вокруг разделения Пиранского залива

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ЛЮБЛЯНА, 16 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель Словении при ЕС Янез Ленарчич передал Европейской комиссии (ЕК) письмо, обвиняющее Хорватию в неисполнении решения международного арбитражного суда по территориальному спору между государствами.

Об этом в пятницу сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на пресс-службу представительства.

Точное содержание письма не раскрывается, однако утверждается, что в нем перечислены конкретные примеры нарушения хорватской стороной законодательных норм Европейского союза. Согласно 259 статье Лиссабонского договора (один из базовых документов ЕС - прим. ТАСС) у ЕК будет 3 месяца с момента получения письма на принятие решения, открывать ли судебное разбирательство в отношении Загреба. Отмечается, что в случае отрицательного ответа Словения готова инициировать дело против Хорватии в суде ЕС.

Спор вокруг разделения Пиранского залива ведется между Любляной и Загребом с момента провозглашения их независимости в 1991 году. В 2015 году стало известно, что Словения якобы незаконно лоббировала свои интересы в международном арбитраже, в связи с чем Хорватия вышла из процесса и отказывается признавать его результаты.

29 июня 2017 года Международный арбитражный суд в Гааге вынес в словенскую пользу решение по территориальному спору о морской границе. После истечения 29 декабря 2017 года шестимесячного срока, не позднее которого вердикт суда должны были начать исполнять обе страны, в Любляне заявили об одностороннем исполнении арбитражного решения.

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