Меркель: речи о бойкоте ЧМ-2018 на заседании Совета ЕС идти не будет

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Европейский союз придерживается единой позиции относительно покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, будет обсуждать эту тему на заседании Совета ЕС, но вне контекста гипотетического бойкота чемпионата мира по футболу в России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

"У нас единое мнение, мы точно будем обсуждать и эту тему на заседании Совета ЕС. Но речь идет не о бойкоте чемпионата мира, речь пока идет о том, чтобы было произведено расследование", - сказала она. Она приветствовала слова главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что Лондон прорабатывает возможность перепроверки проб вещества, которым отравили Скрипаля, при помощи независимой стороны. "Могу только надеяться, что Россия также будет участвовать в расследовании", - отметила глава правительства ФРГ.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу об отравлении Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира, который будет проходить в России. 14 марта Мэй обвинила Москву в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом Скрипаля. Она сообщила о высылке из королевства в течение недели 23 российских дипломатов, а также об отказе от присутствия британских официальных лиц на чемпионате мира по футболу в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. Россия призвала Великобританию не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества 4 марта в Солсбери. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.