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Могерини: Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России

Международная панорама
16 марта, 16:39 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 16 марта., /ТАСС

Отмечается, что "ЕС остается приверженным полной реализации своей политики"

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС /. Евросоюз продолжит придерживаться так называемой политики непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"ЕС остается приверженным полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает стран - члены ООН рассмотреть аналогичные меры по непризнанию в соответствии с резолюцией ООН 68/262", - отметила Могерини.

По ее словам, ЕС также "не признает проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове". Могерини считает, что продолжающаяся милитаризация полуострова" влияет на ситуацию в области безопасности в Черноморском регионе. По утверждению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, "в нарушение международного гуманитарного права жителям Крыма навязано российское гражданство и призыв в Вооруженные силы РФ". ЕС призывает к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека на полуострове, подчеркивает Могерини.

Евросоюз в 2014 году объявил так называемую политику непризнания Крыма в составе России. В рамках нее были введены санкции в отношении Крыма и Севастополя - один из трех пакетов антироссийских санкций ЕС наряду с экономическими санкциями и черным списком юридических и физических лиц.

В рамках санкций против Крыма ЕС запрещает своим компаниям торговлю и любые финансовые отношения с российскими компаниями, базирующимися в Крыму. Кроме того, ЕС запрещает выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму, а также запрещает своим судам заходы в крымские порты, а самолетам посадки в аэропортах полуострова за исключением экстренных ситуаций.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Крым Кризис на Украине Выборы президента РФ - 2018 Санкции в отношении России
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