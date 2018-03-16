НАТО утверждает, что Россия вмешивается в дела США, Германии, Чехии, Франции

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс утверждает, что Россия вмешивается в дела США, Германии, Чехии, Франции. Об этом заявил в пятницу руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, находящийся с визитом в Сербии, после переговоров с министром обороны Сербии Александаром Вулиным.

"У нас есть многочисленные примеры российского вмешательства во многих странах НАТО, включая США, Германию, Чехию, Францию. Не проблема, когда Россия расширяет влияние, но проблема, когда это расширение перейдет границу дозволенного и превратится во вмешательство во внутренние дела суверенных государств", - заявил генерал. Отвечая на вопрос о российском влиянии на Балканах, Петр Павел заявил, что "НАТО не пугает это влияние, но НАТО обеспокоено, так как в любой момент российское влияние может перейти границу и перерасти во вмешательство".

На вопрос, считает ли он, что Россия вмешивается в дела Сербии, глава Военного комитета НАТО ответил, что "не может этого утверждать, так как не располагает необходимым количеством деталей".

Министр обороны Сербии Александар Вулин и генерал Петр Павел также обсудили отношения Сербии и НАТО. Среди приоритетов сотрудничества он выделил совместные учения, сотрудничество в уничтожении боеприпасов в Крагуеваце, а также помощь США в создании в Сербии мощностей для уничтожения опасных отходов.

"Целью НАТО является цельная, стабильная и безопасная Европа. Мы должны найти способ сотрудничать, оставить историю позади и создать новые связи, которые нас сблизят", - заявил он, отметив, что в истории есть масса примеров, когда враги после конфликта стали друзьями.

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство НАТО назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косово". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. т бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.

Ряд экспертов заявляет о нарастании эпидемии раковых заболеваний в районах Сербии, подвергшихся бомбежкам альянса.