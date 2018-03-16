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Граждане России не смогут проголосовать 18 марта на территории Украины

Международная панорама
16 марта, 18:03 UTC+3

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ не будут пускать в российские диппредставительства для голосования

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Граждан России не будут пускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Об этом сообщил в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков.

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"МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины на Украине на территории дипломатических миссий, - говорится в тексте заявления министерства, которое Аваков опубликовал на своей странице в Facebook. - В воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

В ведомстве заявили, что считают проведение выборов на "суверенной украинской территории" недопустимым. "Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны - во избежание провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - согласно Венской конвенции", - подчеркнул Аваков.

По его словам, доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. "Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут. МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законов Украины", - отмечается в заявлении.

Аваков также проинформировал, что в пятницу в МВД был вызван временный поверенный в делах РФ на Украине и до его сведения была доведена эта официальная позиция украинской стороны.

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