Канада не признает итоги выборов президента РФ в Крыму

ОТТАВА, 16 марта. /ТАСС/. Канада по-прежнему осуждают вхождение Крымского полуострова в состав России и не признает итоги выборов президента РФ на этой территории, которую Оттава считает украинской. Об этом говорится в пятницу в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

"Канада не признает незаконное проведение выборов президента России на аннексированной территории Украины", - заявила министр, добавив, что Оттава и в четвертую годовщину воссоединения Крыма с РФ "продолжает осуждать это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".

Фриланд также считает, что в Крыму с 2014 году нарушаются права человека, в частности, крымских татар, и призвала российские власти освободить всех политических заключенных на полуострове. В то же время она подчеркнула, что Канада намерена продолжать тесную работу с крымско-татарскими организациями, чтобы "защитить их права".

18 марта 2018 года в России пройдут президентские выборы.