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СМИ: сирийская армия призвала мирное население покинуть Восточную Гуту

Международная панорама
16 марта, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Правительственные войска в настоящий момент контролируют более 70% территории района

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ТАСС, 16 марта. Сирийская армия "обеспечила выход десятков тысяч мирных жителей из Восточной Гуты, которые использовались террористическими группировками в качестве живого щита". Об этом говорится в переданном в пятницу агентством SANA заявлении командования ВС арабской республики.

В нем сообщается, что правительственные войска в настоящий момент контролируют свыше 70% территории Восточной Гуты и "будут продолжать операцию по восстановлению там безопасности и стабильности".

Командование призывает остающееся на подконтрольной боевикам территории мирное население "воспользоваться безопасными коридорами и освободиться от ига террористов".

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