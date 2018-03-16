СМИ: сирийская армия призвала мирное население покинуть Восточную Гуту

ТАСС, 16 марта. Сирийская армия "обеспечила выход десятков тысяч мирных жителей из Восточной Гуты, которые использовались террористическими группировками в качестве живого щита". Об этом говорится в переданном в пятницу агентством SANA заявлении командования ВС арабской республики.

В нем сообщается, что правительственные войска в настоящий момент контролируют свыше 70% территории Восточной Гуты и "будут продолжать операцию по восстановлению там безопасности и стабильности".

Командование призывает остающееся на подконтрольной боевикам территории мирное население "воспользоваться безопасными коридорами и освободиться от ига террористов".