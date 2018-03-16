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Дипломат: на Украине утрачена система управления, если МВД берет на себя функции МИД

Международная панорама
16 марта, 19:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, марта. /ТАСС

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ не будут пускать в российские диппредставительства для голосования

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КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Бывший глава МИД Украины Константин Грищенко считает, что в стране отсутствует система управления, если МВД начинает брать на себя функции МИД. Таким образом он прокомментировал заявление главы МДВ Арсена Авакова о том, что граждане РФ не смогут проголосовать 18 марта на территории Украины на выборах президента РФ.

"На Украине утрачена система управления, если МВД перебирает на себя функции МИД. Получается, что в стране нет государственной политики, если МВД доводит до посольства позицию государства и берет на себя функции внешнеполитического ведомства. Это должен делать МИД", - сказал Грищенко в эфире канала "112 Украина".

Он выразил надежду, что международные партнеры Украины "сделают соответствующие выводы". "Пока что могу сказать, что в стране бардак", - подчеркнул дипломат.

Глава МВД Арсен Аваков ранее заявил, что граждан РФ не будут пускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта.

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