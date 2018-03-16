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Меркель: многие следы в деле Скрипаля указывают на ответственность РФ за происшедшее

Международная панорама
16 марта, 20:33 UTC+3

Канцлер Германии уточнила, что также предстоит обсуждение "правильной реакции" на случившееся в Солсбери

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA-EFE/OMER MESSINGER

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Германия и Франция придерживаются мнения, что многие следы в деле покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля указывают на то, что за происшедшее несет ответственность Россия. Об этом заявила в пятницу в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Эмманюэлем Макроном.

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"Многие следы указывают на то, что Россия здесь несет ответственность", - сказала она. "Хорошо, что британское правительство сейчас предоставит пробы [вещества, которым отравили Скрипаля] в распоряжение международных организаций, чтобы это можно было транспарентно доказать", - подчеркнула Меркель.

"Это, конечно, очень сложная ситуация, и мы обсудим сегодня, как правильная реакция должна последовать", - добавила канцлер.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов в ближайшее время.

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Персоны
Мэй, Тереза Макрон, Эмманюэль Скрипаль, Сергей Викторович
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