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Белый дом: США и Южная Корея не будут ослаблять нажим на Пхеньян

Международная панорама
16 марта, 20:43 UTC+3 ВАШИНГТОН 16, марта. /ТАСС

Во время телефонного разговора Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин подчеркнули, что КНДР "ждет светлое будущее, если она пойдет по правильному пути"

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ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. США и Южная Корея не будут ослаблять давление на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не откажется от своих ядерной и ракетной программ. Об этом, как сообщил в пятницу Белый дом, договорились во время телефонного разговора президенты США и Южной Кореи - Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин.

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"Оба лидера согласились с тем, что важно извлечь уроки из ошибок прошлого, и обязались и дальше осуществлять тесную координацию с целью оказания максимального давления на северокорейский режим, - отмечается в распространенном заявлении. - Они согласились с тем, что конкретные шаги, а не слова, сыграют ключевую роль в денуклеаризации Корейского полуострова. Президент Трамп подтвердил свое намерение провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая".

"Оба лидера выразили осторожный оптимизм относительно последнего развития событий и подчеркнули, что Северную Корею ждет светлое будущее, если она пойдет по правильному пути", - указал Белый дом.

Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи. Глава администрации США его принял. По словам Белого дома, место и дата встречи будут определены позднее.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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США КНДР Республика Корея
Темы
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