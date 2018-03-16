Туск обсудил с Мэй ответ ЕС на ситуацию вокруг Скрипаля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава Европейского совета Дональд Туск обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй подготовку ответа ЕС на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которое Лондон приписывает России. Соответствующее сообщение он разместил в пятницу на своей странице в Twitter.

"[Провел] телефонный разговор с премьер-министром Терезой Мэй для подготовки четкого послания ЕС в связи с атакой в Солсбери", - написал Туск.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Инцидент в Солсбери будет рассматриваться на встрече глав МИД ЕС 19 марта и на саммите сообщества 22-23 марта. В обоих случаях ожидается принятие заявлений в поддержку Лондона.