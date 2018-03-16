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Spiegel: разведслужба ФРГ намерена создать отдел по контршпионажу в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
16 марта, 21:23 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, марта. /ТАСС

По данным издания, контрразведчики также будут собирать информацию о целях и методах работы разведок России, Ирана, Китая и КНДР

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БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии работает над созданием собственного отдела по ведению контршпионажа, который будет насчитывать более 50 сотрудников. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.

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По данным издания, создание нового отдела в частности обусловлено нападением в Великобритании на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также в целом "возросшей активностью, главным образом, российских спецслужб". Кроме того, немецкие контрразведчики сосредоточатся на Иране, Китае и КНДР и будут собирать информацию о целях и методах работы их разведок.

После холодной войны БНД практически прекратила заниматься контршпионажем, который в Германии находится в сфере ответственности Федерального ведомства по охране конституции и МАД (военная контрразведка). Как пишет издание, создание нового отдела вызвало в ФРГ ожесточенные дискуссии.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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