Spiegel: разведслужба ФРГ намерена создать отдел по контршпионажу в связи с делом Скрипаля

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии работает над созданием собственного отдела по ведению контршпионажа, который будет насчитывать более 50 сотрудников. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.

По данным издания, создание нового отдела в частности обусловлено нападением в Великобритании на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также в целом "возросшей активностью, главным образом, российских спецслужб". Кроме того, немецкие контрразведчики сосредоточатся на Иране, Китае и КНДР и будут собирать информацию о целях и методах работы их разведок.

После холодной войны БНД практически прекратила заниматься контршпионажем, который в Германии находится в сфере ответственности Федерального ведомства по охране конституции и МАД (военная контрразведка). Как пишет издание, создание нового отдела вызвало в ФРГ ожесточенные дискуссии.