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Меркель призвала ЕС к совместным действиям в условиях глобального мира

Международная панорама
16 марта, 21:42 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, марта. /ТАСС

Канцлер ФРГ подчеркнула, что Евросоюзу необходимо прийти к общему знаменателю в миграционной политике

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ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны ЕС действовать сообща в условиях глобального мира. Об этом она заявила в пятницу в Париже на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы, европейцы, будем неприступны, если не позволим расколоть себя в наших геополитических отношениях", - сказала Меркель. Она подчеркнула, что ЕС необходимо прийти к общему знаменателю в миграционной политике, и сообщила, что Германия и Франция проведут отдельную встречу, посвященную этой проблематике.

"Ведь мы наблюдаем, что не в наших совместных интересах ситуация, когда в отдельных странах ЕС существует различное регулирование этого вопроса", - подчеркнула Меркель. По ее словам, необходимо обеспечить охрану внешних границ ЕС и выработать общую стратегию в Африке.

Визит во Францию стал первой зарубежной поездкой Меркель после переизбрания на четвертый срок на пост канцлера ФРГ.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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