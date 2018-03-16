Меркель призвала ЕС к совместным действиям в условиях глобального мира

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны ЕС действовать сообща в условиях глобального мира. Об этом она заявила в пятницу в Париже на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы, европейцы, будем неприступны, если не позволим расколоть себя в наших геополитических отношениях", - сказала Меркель. Она подчеркнула, что ЕС необходимо прийти к общему знаменателю в миграционной политике, и сообщила, что Германия и Франция проведут отдельную встречу, посвященную этой проблематике.

"Ведь мы наблюдаем, что не в наших совместных интересах ситуация, когда в отдельных странах ЕС существует различное регулирование этого вопроса", - подчеркнула Меркель. По ее словам, необходимо обеспечить охрану внешних границ ЕС и выработать общую стратегию в Африке.

Визит во Францию стал первой зарубежной поездкой Меркель после переизбрания на четвертый срок на пост канцлера ФРГ.