В ЛНР заявили, что изменением формата операции в Донбассе Киев готовит эскалацию в регионе

ТАСС, 16 марта. Объявление президентом Украины Петром Порошенко о переформатировании силовой операции в Донбассе не только говорит о подготовке Киева к нагнетанию ситуации в Донбассе, но и демонстрирует намерение украинского руководства решить конфликт в регионе силовым путем. Об этом в пятницу ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Родион Мирошник.

"Прекращение "АТО" и объявление о начале операции объединенных сил опровергает более ранние заявления Порошенко о том, что урегулирование конфликта на Донбассе не имеет военного решения, а только политико- дипломатический выход", - сказал он.

Мирошник отметил, что "пересмотр системы управления в зоне боевых действий демонстрирует подготовку Киева к возможным обострениям на линии соприкосновения, и такие действия никак нельзя назвать мирными".

"Мы в [провозглашенных Луганской и Донецкой народных] республиках об этом прекрасно знали и знаем, теперь это должны видеть и посредники в нормандском формате. Отныне ответственность за нарушение украинской стороной достигнутых договоренностей по вопросам безопасности несет лично Порошенко как чиновник, полностью контролирующий объединенный штаб, которому теперь принадлежит власть в бывшей зоне "АТО", - подчеркнул представитель ЛНР.

Он указал на то, что "изменение формата военной операции - это стремление Порошенко уйти от наказания за военные преступления, в частности, за применение вооруженных сил внутри страны против граждан своего государства".

Введение в Донбассе режима так называемой операции объединенных сил предусмотрено принятым ранее на Украине законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).