Трамп не планирует кадровых перестановок в ближайшее время в Белом доме

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не планирует проведение кадровых перестановок в ближайшее время в Белом доме. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс на брифинге для журналистов.

"Глава аппарата [Белого дома Джон Келли] этим утром переговорил с некоторыми сотрудниками и заверил их в том, что на данном этапе не будет никаких внезапных кадровых перестановок", - отметила она, добавив, что сотрудники не должны проявлять обеспокоенность.

Ранее газета The Washington Post информировала о том, что Трамп якобы уже принял решение уволить своего помощника по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера. Издание утверждает, что глава государства намерен произвести и другие кадровые перестановки в Белом доме.