Посол Франции в РФ считает важным поддержание диалога между Парижем и Москвой

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Посол Франции в РФ Сильви Берманн считает важным продолжение "требовательного диалога" между Парижем и Москвой. Об этом она заявила в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС, отвечая на вопрос о планах французской стороны в связи с намеченным на май визитом президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в Россию.

"Мы продолжаем подготовку к этому важному визиту в Россию, - сказала глава французской дипломатической миссии. - Очень важно при этом продолжать требовательный диалог между Парижем и Москвой".

Она отметила, что, согласно планам, предусмотрено посещение президентом Москвы и Санкт-Петербурга. По словам Берманн, наряду с переговорами, "программа первого визита Макрона в Россию включит также культурную составляющую и встречу с координационным советом "Трианонского диалога".

В свою очередь специальный представитель президента Франции по развитию связей с Россией Жан-Пьер Шевенман сообщил, что "в скором времени направится в Россию для подготовки визита Эмманюэля Макрона в Москву и Санкт-Петербург".

Согласно ранее объявленным датам, визит президента Франции в РФ запланирован на 24-25 мая. Он, в частности, должен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя.