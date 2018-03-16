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Посол Франции в РФ считает важным поддержание диалога между Парижем и Москвой

Международная панорама
16 марта, 22:30 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, марта. /ТАСС

Сильви Берманн также сообщила, что идет подготовка к первому визиту президента Эмманюэля Макрона в Россию

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ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Посол Франции в РФ Сильви Берманн считает важным продолжение "требовательного диалога" между Парижем и Москвой. Об этом она заявила в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС, отвечая на вопрос о планах французской стороны в связи с намеченным на май визитом президента Французской Республики Эмманюэля Макрона в Россию.

"Мы продолжаем подготовку к этому важному визиту в Россию, - сказала глава французской дипломатической миссии. - Очень важно при этом продолжать требовательный диалог между Парижем и Москвой".

Она отметила, что, согласно планам, предусмотрено посещение президентом Москвы и Санкт-Петербурга. По словам Берманн, наряду с переговорами, "программа первого визита Макрона в Россию включит также культурную составляющую и встречу с координационным советом "Трианонского диалога".

В свою очередь специальный представитель президента Франции по развитию связей с Россией Жан-Пьер Шевенман сообщил, что "в скором времени направится в Россию для подготовки визита Эмманюэля Макрона в Москву и Санкт-Петербург".

Согласно ранее объявленным датам, визит президента Франции в РФ запланирован на 24-25 мая. Он, в частности, должен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя.

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