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Макрон пообещал на встрече с Меркель до июня выработать проект масштабной реформы ЕС

Международная панорама
16 марта, 22:35 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, марта. /ТАСС

Как подчеркнул президент Франции, речь идет о выработке "четкого и амбициозного плана" преобразований Евросоюза

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ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Франция выступает за масштабные преобразования Евросоюза и рассчитывает до июня этого года разработать соответствующий проект реформ. Об этом заявил журналистам в пятницу президент республики Эмманюэль Макрон перед переговорами в Елисейском дворце с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Сегодня начинается важный этап, в ходе которого нам придется много поработать над решениями на краткосрочную перспективу, а также прорисовать средне- и долгосрочные перспективы для нашего Евросоюза, который сегодня необходим еще больше, чем всего несколько месяцев назад", - сказал он во время совместного с Меркель заявления для прессы.

Как подчеркнул Макрон, речь идет о выработке "четкого и амбициозного плана" преобразований ЕС по ряду ключевых направлений. "Необходимо, чтобы мы вместе смогли выстроить эту новую целеустремленность. Такова наша задача на срок до июня - по экономическому и валютному союзу, по миграционной политике, по оборонной политике, по образованию. Мы предложим план действий и вложим в него всю необходимую силу", - заверил французский президент.

Работа над этим проектом, добавил Макрон, особенно важна как для Франции, так и для Германии в условиях крайнего обострения международных противоречий. Как он напомнил, единая Европа сильно пошатнулась после решения Великобритании о выходе из сообщества, которое привело к "разбалансировке ситуации в Европе". Еще одним проявлением этой дестабилизации, добавил президент, стали недавние парламентские выборы в Италии, на которых победу одержали популистские и евроскептические силы.

"Это позволило нам в полной мере ощутить все последствия как долгосрочных экономических трудностей, которые мы не сумели полностью урегулировать, так и миграционных проблем, которые мы также до конца не решили. Все это возлагает на нас большую ответственность при том, что международная напряженность продолжает нарастать", - добавил Макрон.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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Brexit Проблема нелегальной миграции в Европе
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