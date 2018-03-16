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Белый дом: США не вступали в прямые контакты с КНДР по поводу встречи лидеров двух стран

Международная панорама
16 марта, 22:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что "США по-прежнему полагаются на посредничество южных корейцев в этом вопросе"

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ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. США не вступали в какие-либо прямые контакты с Пхеньяном по поводу планируемой встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"США по-прежнему полагаются на посредничество южных корейцев в этом вопросе. Подготовка к встрече продолжается. Достигнут определенный прогресс. Но я не буду вдаваться в детали", - сказала она.

По словам Сандерс, дата и место встречи "все еще не определены".

Сандерс отметила, что планируется "по-прежнему оказывать максимальное давление на Северную Корею", чтобы заставить Пхеньян отказаться от его ядерной и ракетной программ. "И мы просим наших союзников продолжать участвовать в этой кампании", - добавила она.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном до конца мая.

Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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