Белый дом: США не вступали в прямые контакты с КНДР по поводу встречи лидеров двух стран

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. США не вступали в какие-либо прямые контакты с Пхеньяном по поводу планируемой встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"США по-прежнему полагаются на посредничество южных корейцев в этом вопросе. Подготовка к встрече продолжается. Достигнут определенный прогресс. Но я не буду вдаваться в детали", - сказала она.

По словам Сандерс, дата и место встречи "все еще не определены".

Сандерс отметила, что планируется "по-прежнему оказывать максимальное давление на Северную Корею", чтобы заставить Пхеньян отказаться от его ядерной и ракетной программ. "И мы просим наших союзников продолжать участвовать в этой кампании", - добавила она.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном до конца мая.

Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял.