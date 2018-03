Главы МИД РФ, Ирана и Турции подвели итоги "Астаны" за год к саммиту в Стамбуле

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Ирана и Турции [стран-гарантов перемирия в Сирии] Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу подтвердили в пятницу в столице Казахстана основные принципы действующего уже более года астанинского формата.

Результаты министерской работы составят в основном повестку дня российско-иранско-турецкого саммита 4 апреля в Стамбуле, на котором лидеры согласуют и новые подходы в сирийском урегулировании.

Со времени первой "Астаны" в январе 2017 года ситуация в Сирии качественно изменилась: "небо и земля", как охарактеризовал ее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. В этой связи главы МИД в принятом совместном заявлении подтвердили важность дальнейшего функционирования четырех зон деэскалации, заявили общую решимость борьбы с остатками террористических формирований в Сирии, призвали ООН и сирийские стороны к активизации работы по конституционной комиссии и обсудили проблемы гуманитарного доступа, прежде всего, в Восточную Гуту.

Новый уровень доверия

В четверг эксперты РФ, Ирана и Турции провели подготовительную встречу, в которой с российской стороны приняли участие Александр Лаврентьев и директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Сергей Вершинин, с турецкой - замглавы МИД Седат Онал, иранской - заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари. Лаврентьев в беседе с журналистами высоко оценил состоявшиеся контакты и подчеркнул, что между сторонами есть взаимопонимание "практически по всем вопросам".

Доверие же между Москвой, Тегераном и Анкарой за прошедший год работы в астанинском формате вышло на новый уровень, подчеркнул дипломат. При этом стороны не намерены останавливаться на достигнутом. "Если сравнить то, что было на первой встрече [в астанинском формате] в январе 2017 года, и сейчас - это небо и земля. Доверие между нашими странами вышло на качественно новый уровень, - сказал Лаврентьев. - Многим это не нравится, но мы будем это только укреплять".

У "Астаны" очень хорошие перспективы, что, по словам спецпредставителя, понимают даже те страны, которые "неровно дышат" в отношении астанинского формата и предпринимаемых Россией усилий. "Астана" жива и, естественно, и дальше будет проводиться", - заверил дипломат.

Лаврентьев особо подчеркнул, что астанинский процесс явился "тем основанием, которое позволило провести Конгресс сирийского нацдиалога". Известным итогом сочинского форума стало решение сформировать конституционную комиссию, которая совместно со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начнет готовить предложения для конституции этой арабской республики. Лаврентьев отметил, что в Москве всячески поддерживают усилия эмиссара ООН по продвижению этого процесса.

При этом речи о созыве нового Конгресса пока не идет. "Если понадобится помощь со стороны РФ, то могут быть и какие-то другие инициативы и варианты, необязательно проведение очередного конгресса в Сочи", - отметил в этой связи спецпредставитель, отвечая на вопрос ТАСС.

Первое заседание по обмену

Накануне переговоров министров впервые состоялось и заседание рабочей группы по освобождению заложников в Сирии. Положение о создании этого механизма было одобрено на прошедшей в конце декабря встрече в астанинском формате. Лаврентьев положительно оценил тот факт, что эксперты трех стран смогли пообщаться и обсудить этот деликатный вопрос, решения которого ждут и Дамаск, и оппозиция.

Вместе с тем он отметил, что уровень взаимного недоверия между сирийскими сторонами по-прежнему очень высок. "Поэтому здесь надо будет действовать очень взвешенно, аккуратно и осторожно, чтобы не разрушить все то, что уже создано, и не подорвать доверие еще больше", - подчеркнул дипломат.

Российская сторона рассчитывает и на активную роль ООН в этом процессе.

Совместное заявление

В заявлении стран-гарантов, которое огласил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, подтверждена решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГ, "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации) и "всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (также запрещена в РФ) или ИГ, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН, в Сирии а также недопущения их передислокации в другие страны и регионы".

Особо отмечена цель необратимости снижения насилия. Кроме того, никакие действия не должны подрывать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Министры высказались за скорейшее начало работы в Женеве конституционной комиссии при содействии спецпосланника генсекретаря ООН.

Подчеркнута также необходимость обеспечения "быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа в затронутые продолжающимся конфликтом районы". Гаранты выразили уверенность, что рабочая группа по обмену удерживаемых лиц будет укреплять доверие между конфликтующими сторонами.

Решено, что новая встреча высокого уровня в астанинском формате пройдет в середине мая.

На правильной стороне истории

На открытии переговоров выступили глава МИД Казахстана и Сергей Лавров.

Российский министр, отметив востребованность "Астаны", заявил, что ее результатами не довольны страны, заинтересованные в разделе Сирии на мелкие княжества.

"Прогресс, достигнутый в Астане и основанный на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, не у всех вызывает удовлетворение, - сказал он. - Те, кто в нарушение всех норм международного права, в грубое нарушение резолюции СБ ООН 2254, очевидно, взял курс на раздел Сирии и смену режима, чтобы на месте этой важнейшей ближневосточной страны появились подконтрольные внешним игрокам мелкие княжества, безусловно, не приветствуют то, что мы делаем и о чем договариваемся в Астане".

"Я убежден, что мы на правильной стороне истории, мы совершенно точно на правильной стороне международного права", - подчеркнул Лавров.

Москва также призвала возглавляемую США коалицию перестать выгораживать экстремистов, как это сейчас происходит в Восточной Гуте.

В унисон

Главы МИД Ирана и Турции солидарны с российским коллегой в оценке прогресса, которого удалось добиться со времени первой астанинской встречи в январе 2017 года, и выразили уверенность, что "Астана" и дальше будет эффективно работать.

По словам Джавада Зарифа, именно благодаря астанинскому процессу удалось добиться снижения остроты сирийского конфликта. При этом он призвал прилагать совместные усилия, "чтобы освободить территорию Сирии от всех террористических группировок".

Иранский министр убежден, что сирийский кризис имеет исключительно политическое решение.

Мевлют Чавушоглу в свою очередь отметил важность создания конституционной комиссии и призвал к тому, чтобы механизм начал работу как можно скорее. "В этом плане мы готовы оказывать поддержку", - заверил глава турецкого дипведомства.

Он также привлек внимание к проблеме отмежевания оппозиционных групп от террористических организаций, призвал прилагать все необходимые усилия к деэскалации в Восточной Гуте. "Нельзя допустить, чтобы мирное население страдало дальше, - заявил Чавушоглу. - Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить эскалацию".

Турецкий министр сообщил, что после саммита трех стран в Стамбуле 4 апреля, следующую такую встречу на высшем уровне может принять Тегеран.

Деэскалация, ООН и комиссия

В свете операции Турции "Оливковая ветвь" на пресс-конференции был задан вопрос о возможности расширения зон деэскалации, в том числе за счет включения Африна. По словам главы МИД РФ, данная тема, как и создание новых зон, не обсуждалась. "Зоны деэскалации действуют, они не являются постоянными, это было подчеркнуто при их создании, - отметил российский министр. - Когда истечет ныне действующий срок, будет принято решение о том, как поступить дальше с этим зонами с учетом ситуации на земле, с учетом той реальной обстановки, которая будет складываться вокруг этих зон".

Деэскалации явно не способствуют угрозы США нанесения ударов по Дамаску под предлогом якобы применения химоружию, Лавров назвал подобный сценарий недопустимым.

Во время пресс-конференции глава МИД РФ экстренно переговорил с кем-то по телефону, однако практически сразу же рассказал о содержании беседы. Речь шла о выводе гражданских лиц из Восточной Гуты: работа, проводимая и проводившаяся с полевыми командирами боевиков, начала приносить свои плоды. "Более 12 тыс. мирных жителей вышли из Восточной Гуты, и их выход продолжается, - сказал министр. - Но там есть серьезные проблемы - жители выходят, хотя боевики пытаются им препятствовать. Тем не менее, работа с полевыми командирами внутри Восточной Гуты постепенно дает свои результаты, и надеюсь, что они сделают следующий важнейший шаг - отмежуются от "Джебхат ан-Нусры", которая верховодит на значительной территории Восточной Гуты".

Кроме того, Лавров призвал ООН и международные гуманитарные организации помочь с обустройством людей, выходящих из этого пригорода Дамаска.

Всемирная организация, заявил он, также должна добиться инклюзивности конституционной комиссии по Сирии, создание которой станет решающей фазой политического урегулирования в стране.

"Как только комитет будет сформирован и принят всеми как полномочный орган, можно будет заниматься конституционной реформой при понимании, что любые договоренности могут быть предметом общего согласия между правительством и оппозиционерами. Навязать никто никому ничего не может", - подчеркнул Лавров.

Не без Лондона и Вашингтона

Главе российской дипломатии пришлось отвечать и не по теме: по поводу расширения санкций США и весьма недипломатичного заявления главы Минобороны Великобритании по делу Сергея Скрипаля.

"Мы перестали обращать на это внимание, - прокомментировал Лавров действия администрации США. - Была придумана некая история с вмешательством в выборы. Это тянется уже больше года. Проходит расследование, проходят слушания. Ни единого факта не удается предъявить общественности. Отсутствие фактов компенсируется все новыми и новыми волнами санкций за одно и то же, что, надо сказать, не вписывается в англо-саксонское право"".

Поведение британского министра, позволившего себе хамство в отношении РФ, глава МИД РФ объяснил желанием войти в историю. "У [премьер-министра Великобритании] Терезы Мэй "highly likely" (перевод с англ. "с большой долей вероятности") - главный аргумент в отношении вины России, а у него, значит, "Russia should go away and shut up" (перевод с англ. "России нужно отойти в сторону и заткнуться"). Может, образования не хватает, я не знаю", - предположил Лавров.

Подводя итоги

Министры стран-гарантов были приняты президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Глава государства подчеркнул, что международные встречи в Астане по урегулированию в Сирии активизировали Женевский процесс.

Как заявил глава МИД РФ, позитивные перемены "на земле" позволяют уже сейчас переходить к активным действиям по началу политических переговоров о будущем устройстве сирийского государства на основе принципов, одобренных на Конгрессе в Сочи.