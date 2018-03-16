Госдепартамент утверждает, что ЦИК РФ отказал 5 тыс. наблюдателей на выборах президента

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт утверждает, что Центральная избирательная комиссия России отказала в аккредитации 5 тыс. лиц, желающих стать наблюдателями от независимых СМИ на предстоящих выборах президента РФ.

"Решение российской Центральной избирательной комиссии отказать в предоставлении статуса независимых наблюдателей более чем 5 тыс. представителей СМИ демонстрирует, что власти в Кремле боятся открытости перед выборами 18 марта. Что ты пытаешься спрятать, Россия?" - написала она в пятницу на своей странице в Twitter.

The #Russian Central Election Commission’s decision to deny observer status to over 5,000 independent media observers shows Kremlin authorities fear transparency ahead of the March 18 #elections. What are you trying to hide, #Russia? — Heather Nauert (@statedeptspox) 16 March 2018

Как ранее проинформировала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, число иностранных и международных наблюдателей, которые будут работать на президентских выборах, приблизилось к 1,5 тыс. человек. Изначально в Центризбиркоме прогнозировали участие 1 тыс. иностранных наблюдателей. 16 марта пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Раймер сообщил ТАСС, что за ходом выборов главы российского государства 18 марта будут следить 583 представителя ОБСЕ из 44 стран.