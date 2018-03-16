США рассматривают различные способы воздействия на власти Сирии

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Американское правительство по-прежнему изучает различные способы воздействия на сирийские власти. Это подтвердила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы продолжаем рассматривать различные пути. США продолжают осуждать сирийский режим за его нарушения [решений] Совета Безопасности ООН. И мы продолжим изучать данный вопрос и будем принимать решения и делать объявления по мере продвижения вперед", - сказала официальный представитель американского лидера. У нее поинтересовались, намерен ли президент США Дональд Трамп предпринимать какие-то более решительные действия, нацеленные на то, чтобы добиться прекращения огня в Сирии, в том числе в Восточной Гуте.

Выступая 12 марта на заседании Совбеза, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон готов нанести удар по правительственным силам Сирии, если не будет обеспечено прекращение огня в Восточной Гуте. В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил 13 марта, что у Москвы имеется достоверная информация о подготовке боевиками в Сирии инсценировки применения правительственными войсками химоружия против населения. После этой провокации США, по словам Герасимова, планируют предоставить мировому сообществу так называемые доказательства гибели мирных жителей и нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска. Герасимов предупредил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные, и в случае возникновения угрозы их жизни ВС России "примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять".