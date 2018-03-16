Белый дом не стал комментировать намерения стран Европы ввести новые санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала в пятницу комментировать материалы СМИ о предложениях Великобритании, Германии и Франции ввести новые санкции в отношении Тегерана с целью убедить США не выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"В настоящее время у нас нет никаких новых заявлений, касающихся санкций, но, как всегда, мы продолжаем содействовать <...> осуществлению повестки дня президента [США Дональда Трампа]", - сказала она на брифинге для журналистов.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать материал агентства Reuters, в котором говорится, что три европейских государства направили в ЕС предложения ввести новые санкции против ВС Исламской Республики в связи с ее программой по разработке баллистических ракет и действиями в Сирии. По данным агентства, представители Великобритании, Франции и ФРГ вели переговоры с вашингтонской администрацией по поводу СВПД, и введение дополнительных рестрикций ЕС должно было, по мнению трех стран, убедить Соединенные Штаты не выходить из соглашения.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

В октябре прошлого года президент США выступил с обращением к согражданам по поводу дальнейшего участия страны в соглашении по иранскому атому. Назвав СВПД "одной из худших" и наиболее невыгодных Вашингтону сделок, Трамп фактически выступил за перезаключение договоренности, а в противном случае не исключил возможность выхода из соглашения. В его выступлении звучали и обвинения в поддержке терроризма, а также претензии по поводу ракетной программы Тегерана.

Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил 14 марта, что принятое на этой неделе Трампом решение об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США говорит о подготовке Вашингтона к выходу из соглашения по иранской атомной программе.