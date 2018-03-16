Reuters: сирийские курды заявили о гибели 9 человек от удара Турции по больнице в Африне

ТАСС, 16 марта. "Силы народной самообороны" (СНС) сирийских курдов заявили о гибели девяти человек в результате авиаудара по главной больнице города Африн, нанесенного в пятницу вечером турецкой авиацией. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Был нанесен авиаудар по больнице общего типа в Африне, это единственная крупная больница", - приводит агентство слова представителя СНС Роджхата Роджа. - Авиационные и артиллерийские удары по городу продолжаются".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в городе Африн на севере Сирии. В этом районе проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.