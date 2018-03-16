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ABC: Макмастер не стал окончательно опровергать слухи об уходе из Белого дома

Международная панорама
16 марта, 23:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, марта. /ТАСС

Ранее газета The Washington Post сообщила о возможной отставке помощника Трампа по нацбезопасности

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ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер в пятницу не стал окончательно опровергать сообщения в СМИ о своей грядущей отставке, заметив, что все рано или поздно покидают Белый дом. Его комментарий в своем Twitter приводит корреспондент телеканала ABC Тара Палмери.

"[Пресс-секретарь Белого дома] Сара [Сандерс] вчера высказалась прямо. Всем придется рано или поздно покинуть Белый дом", - сказал один из ключевых членов команды американского лидера Дональда Трампа. На вопрос, придется ли ему уйти в отставку в скором времени, он ответил: "Я делаю свою работу".

Ранее газета The Washington Post информировала о том, что Трамп якобы уже принял решение уволить своего помощника по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера. Издание утверждает, что глава государства намерен произвести и другие кадровые перестановки в Белом доме. Сандерс в пятницу на регулярном брифинге заявила, что Трамп "на данном этапе" не планирует менять состав своих помощников и советников.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
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