Лейбористы: Джонсон бездоказательно обвинил Путина в причастности к отравлению Скрипаля

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не обладает необходимыми доказательствами для обвинения президента РФ Владимира Путина в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Соединенного Королевства. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Sky News куратор вопросов безопасности в теневом кабинете лейбористов Ник Томас-Симондс.

"Мы не видим так уж много доказательств, как это представляется министру иностранных дел, чтобы столь существенно менять позицию. Давайте посмотрим, каковы эти доказательства, и только затем сделаем вывод", - отметил оппозиционный политик.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать опасным подобное заявление главы МИД, Томас-Симондс сказал: "Сама по себе роль министра иностранных дел всегда требует очень аккуратного подбора употребляемой лексики. И когда он собирается сделать заявления, которые настолько категоричны, то они должны базироваться на доказательствах. Если они на них не основываются, то это является предметом огромного беспокойства".

Лидер лейбористов Джереми Корбин в статье, опубликованной в четверг в газете The Guardian, призвал британское правительство к "спокойному и взвешенному подходу" в расследовании инцидента в Солсбери, а также к сотрудничеству с международными институтами. По его словам, попытка "бежать впереди доказательств, собираемых полицией, в возбужденной парламентской атмосфере не отвечает ни правосудию, ни национальной безопасности".

Как сообщил в пятницу Джонсон, Лондон считает в высокой степени вероятным, что Путин лично дал указание использовать нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление руководителя британского Форин оффиса "шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия".