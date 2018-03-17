Страны Африки и ЕС договорились принять меры для борьбы с перевозчиками мигрантов

ТАСС, 17 марта. Ряд африканских стран совместно с ЕС договорились принять меры по борьбе с нелегальной перевозкой мигрантов по итогам конференции, которая состоялась в пятницу в столице Нигера - Ниамее. Об этом сообщает агентство AFP.

Мероприятие, посвященное вопросам координации для противодействия перевозчикам мигрантов, прошло при участии официальных представителей Буркина-Фасо, Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Ливии, Мавритании, Мали, Нигера, Сенегала, Чада, Германии, Испании, Италии, Франции, а также ООН.

В итоговом заявлении страны-участницы встречи в Ниамее договорились "укрепить национальные законодательные рамки для борьбы с каналами перевозки мигрантов, активизировать использование оперативно-технических средств, улучшить координацию действий на региональном уровне". Кроме того, государства Африки и ЕС обязались улучшить сотрудничество в юридической области и усилить контроль на границах.

Как отметил министр внутренних дел, общественной безопасности, децентрализации, по делам традиций и религий Нигера Мохамед Базум, "необходимо заняться глубинными причинами незаконной миграции". При этом, по его мнению, "нужно учитывать экономические проблемы, которые лежат в основе феномена миграции". Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос со своей стороны отметил необходимость "уничтожить сети по нелегальной перевозке мигрантов, которые плодят проблемы с безопасностью и накапливают огромные незаконные доходы". "Приоритетом является возвращение стабильности в регион", - подчеркнул он.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. По данным Международной организация по миграции, число прибывших только в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс., выбравших этот маршрут, погибли в пути.