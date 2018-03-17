В Сиднее начинает работу спецсаммит АСЕАН - Австралия

СИДНЕЙ, 17 марта. /ТАСС/. Вопросы торговли и региональной безопасности будут находиться в центре внимания участников открывающейся в субботу двухдневной встречи политических лидеров Австралии и стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

На форум, который назван "специальным саммитом АСЕАН - Австралия", в Сидней прибыли главы государств и правительств Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура и Таиланда. Филиппины на нем будет представлять министр иностранных дел. Это первое в истории заседание лидеров АСЕАН, которое проводится в Австралии.

В центре внимания - торговля

Одним из главных вопросов повестки является обеспечение свободной торговли. Представители пяти стран - участниц спецсаммита (Австралии и входящих в АСЕАН Брунея, Вьетнама, Малайзии и Сингапура) 8 марта поставили свои подписи под соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) - формировании масштабной региональной зоны свободной торговли, которая также объединит Канаду, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Чили и Японию. Ряд государств - членов АСЕАН, прежде всего Таиланд и Индонезия, выражают желание присоединиться к ТТП, о чем их лидеры собираются заявить на встрече с коллегами в Сиднее. Президент Индонезии Джоко Видодо в интервью австралийским журналистам сообщил, что "уже проинформировал премьер-министра [Австралии Малколма] Тернбулла о намерении Джакарты присоединиться к ТТП".

Участники саммита планируют также обсудить предложение сформировать другую крупную зону свободной торговли - Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), которое активно продвигает Китай. На эту инициативу Пекина страны АСЕАН пока реагируют по-разному. Австралия, которая вместе с Японией наиболее активно добивалась реализации соглашения о ТТП после того, как из него вышли США, заявляет, что оно не противоречит китайской инициативе. "Австралия продолжает участвовать в переговорах по ВРЭП, потенциально речь идет о другом очень важном торговом соглашении", - подчеркнул в связи с этим министр торговли страны Стивен Чобо.

Споры из-за островов

Участники саммита намерены провести дискуссию по одной из самых сложных проблем региональной безопасности - территориальным спорам относительно акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ). Дебаты о принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша) уже много лет ведет с Китаем ряд стран АСЕАН - Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. Основной причиной напряженности являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над районом вблизи Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. В совместном заявлении, распространенном по итогам состоявшейся в пятницу встречи министров иностранных дел и обороны Австралии и Индонезии, отмечаются "усилия АСЕАН и Китая в работе по скорейшему созданию эффективного Кодекса поведения сторон в ЮКМ в соответствии с международным правом".

Задачи страны-хозяйки

Тернбулл назвал сиднейский саммит "историческим моментом вовлечения [своей страны] в дела региона". "Мы живем в период, когда благодаря происходящим быстрым переменам возникают новые возможности как для Австралии, так и для АСЕАН, - отметил он. - Именно поэтому мы должны сотрудничать еще более тесно, чем когда-либо прежде".

"Австралия попытается укрепить авторитет АСЕАН как ведущей организации по поддержанию правопорядка в регионе, - отмечает в связи с этим газета Australian Financial Review. - Существуют опасения, что АСЕАН с трудом сохраняет способность достигать поставленных единых целей, поскольку некоторые страны-участницы находятся под давлением Китая, пытающегося отдалить их друг от друга".

Отвечая на пресс-конференции в Сиднее на вопрос, действительно ли Пекин поступает таким образом, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун сказал, что "не рассматривает мир лишь в черно-белых красках". "Различные государства АСЕАН имеют различные интересы и по-разному смотрят на мир, - пояснил он. - Если страна расположена на материке недалеко от границ с КНР, то она иначе смотрит на ситуацию, чем расположенные поодаль островные государства, и это нормально, вот почему я не принимаю формулировку вашего вопроса. Полагаю, АСЕАН приходится сталкиваться с проблемами, и нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы их эффективно решать".

Станет ли Австралия членом АСЕАН

Австралия ведет партнерский диалог с АСЕАН с 1974 года, а в 2014 году было объявлено, что Канберра и это объединение являются "стратегическими партнерами". В данном контексте многие обратили внимание на высказывания президента Индонезии в канун сиднейского саммита. Коснувшись вопроса о возможном присоединении Австралии к АСЕАН, он назвал это "хорошей идеей", реализация которой "улучшит экономическую и политическую стабильность в регионе". "Мы с удовлетворением восприняли слова президента Индонезии о нашей стране, но речь идет о вопросе, относящемся к компетенции АСЕАН", - заявил в ответ Тернбулл.