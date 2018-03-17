Турецкая армия опровергла нанесение авиаударов по больнице в Африне

ТАСС, 17 марта. Турция опровергла ранее опубликованную информацию об авиаударах своих ВВС по больнице в городе Африн на севере Сирии. Соответствующее сообщение было размещено в субботу на странице пресс-службы турецкой армии в Twitter.

"Новость о бомбардировке больницы в Африне турецкими вооруженными силами не соответствует действительности. Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы гражданские лица и невинные люди не пострадали", - говорится в тексте.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на "Силы народной самообороны" (СНС) сирийских курдов о гибели девяти человек в результате авиаудара по главной больнице города Африн, нанесенного в пятницу вечером турецкой авиацией.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне. В этом районе проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Упомянутые организации Анкара считает террористическими.