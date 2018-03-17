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В США регуляторы не зафиксировали ущерба для энергосистем от приписываемых РФ кибератак

Международная панорама
17 марта, 2:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, марта. /ТАСС

Ранее ФБР и МВБ распространили уведомление о попытках неких российских структур вторгнуться в сети небольших коммерческих предприятий

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НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Американские регулирующие органы в области энергетики, в том числе ядерной, не зафиксировали какого-либо вреда от якобы имевших место кибератак, причастность к которым власти США приписывают России. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

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Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США совместно распространили уведомление, в котором утверждалось, что некие связанные с властями РФ структуры проводили "многоуровневую кампанию" с целью вторжения в "сети небольших коммерческих предприятий". Хакеры якобы "внедряли вредоносное программное обеспечение, занимались целевым фишингом, а также получали удаленный доступ к сетям в энергетическом секторе". По версии МВБ и ФБР, кибератаками были "затронуты многочисленные организации в сферах энергетики, ядерной энергетики, водоснабжения, авиации, строительства и важнейшей промышленности".

Как отмечает AP, в Комиссии по ядерному регулированию США заявили, что на некоторых из имеющих ее лицензию АЭС корпоративные компьютерные сети подверглись кибератакам. При этом, в организации уточнили, что никаким системам ущерба нанесено не было. Представители Федеральной комиссии США по энергетическому регулированию также сообщили агентству, что никаких неполадок в работе электросетей в связи с якобы имевшими место кибератаками зафиксировано не было.

В уведомлении МВБ и ФБР утверждалось, что сотрудники этих ведомств выявили свидетельства кибератак и предприняли соответствующие меры, в том числе оповестили затронутые компании. В документе приводится подробное техническое описание действий, которые якобы имели место со стороны хакеров.

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