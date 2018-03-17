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Глава Конституционной ассамблеи исключила возможность смены политической модели Венесуэлы

Международная панорама
17 марта, 2:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Выборы президента в стране пройдут 20 мая

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ТАСС, 17 марта. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес исключила возможность смены политической модели развития страны. Об этом сообщил в пятницу сайт радиостанции Union Radio.

"Когда мы говорим о политической власти, то тем, кто хочет снова ее взять, мы заявляем, что они никогда не вернутся, мы больше никогда не отдадим политическую власть", - сказала Родригес. Венесуэла, придерживающаяся социалистической модели развития, в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, который вынудил сотни тысяч ее граждан выехать за рубеж.

Выборы президента южноамериканской страны назначены на 20 мая. Крупнейшие оппозиционные партии отказались участвовать в голосовании. Тем не менее, как заявлял глава государства Николас Мадуро, голосование пройдет в любом случае, с оппозицией или без нее, и страна получит "легитимного избранного президента".

На высший государственный пост кроме Мадуро претендуют самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти, представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от "Народного политического единства" и лидер оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон.

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Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
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