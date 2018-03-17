Премьер Канады и канцлер ФРГ договорились поддерживать Великобританию по делу Скрипаля

ОТТАВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились оказывать полную поддержку Лондону в расследовании дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом сообщила в пятницу канцелярия главы канадского правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Премьер-министр и канцлер разделяют озабоченность по поводу случая отравления [людей] нервно-паралитическим веществом в Соединенном Королевстве и подтверждают важность солидарности стран-членов НАТО в этом вопросе", - отмечается в заявлении. Кроме того, Трюдо и Меркель во время беседы обсудили тему международной торговли.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но никаких доказательств не предъявили. Москва категорически отвергла свою причастность к инциденту и призвала Лондон предоставить данные по этому делу в соответствии с официальными процедурами, а также оформить просьбу к РФ о начале двусторонних консультаций.