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Порошенко ожидает от Берлина продолжения политической и финансовой поддержки Украины

Международная панорама
17 марта, 5:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 17, марта. /ТАСС

Украинский президент также анонсировал визит в ФРГ в апреле

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Украина ожидает от правительства Германии дальнейшей политической и финансовой поддержки. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в опубликованном в субботу интервью германской медиагруппе Funke.

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"От Германии мы ожидаем, в первую очередь, политической, финансовой и гуманитарной помощи", - сказал он. Порошенко анонсировал визит в ФРГ в апреле текущего года. "Я надеюсь, что ближе познакомлюсь с [главой МИД ФРГ Хайко] Маасом во время моего следующего визита в Германию в апреле", - сказал он.

Порошенко сдержанно оценил возможность поставок ФРГ вооружений Киеву. "Правительство Германии в вопросах предоставления военной поддержки очень осторожно", - признал он. По его словам, Украина надеется на поставки оружия, прежде всего, со стороны США и "таких стран, как Канада, Франция или Литва".

Порошенко призвал новый кабмин ФРГ поддержать создание миссии ООН в Донбассе. "Только так можно будет реализовать минские соглашения", - считает он.

Украинский президент также снова призвал принять "более эффективные" санкции против Москвы.

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