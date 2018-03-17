Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в субботу единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Об этом передает корреспондент ТАСС из Дома народных собраний.
Согласно конституции Китая, пост главы государства может занимать гражданин, достигший 45 лет. Список кандидатов предлагается председателем президиума. В соответствии с недавней поправкой в основной закон одно и то же лицо может переизбираться на должность председателя КНР неограниченное число раз.
Си Цзиньпин также переизбран на высшую государственную должность по управлению вооруженными силами - председателя Центрального военного совета КНР (ЦВС КНР).
ЦВС КНР осуществляет руководство Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Он осуществляет свои функции параллельно с партийным органом по управлению вооруженными силами - Военным советом ЦК КПК. Обычно они идентичны по своему составу.
Си Цзиньпин родился в 1953 году в Пекине в семье крупного чиновника, в 1974 году вступил в Коммунистический союз молодежи Китая и в дальнейшем занимал ряд партийных должностей уездного и окружного уровня. С 1999 по 2002 год он являлся губернатором восточной провинции Фуцзянь, в 2007 году был избран членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), а в марте 2008-го стал заместителем председателя КНР. Си Цзиньпин возглавил ЦК КПК и Центральный военный совет в ноябре 2012-го, а в марте следующего года занял должность главы государства. В октябре 2017 года его идеи о социализме с китайской спецификой в новую эру были внесены в партийный устав.