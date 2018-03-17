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Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР

Международная панорама
17 марта, 5:41 дата обновления: 17 марта, 6:01 UTC+3

Он также возглавил Центральный военный совет республики

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Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

© AP Photo/Ng Han Guan

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в субботу единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Об этом передает корреспондент ТАСС из Дома народных собраний.

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Сессия ВСНП внесла идеи Си Цзиньпина в конституцию Китая

Согласно конституции Китая, пост главы государства может занимать гражданин, достигший 45 лет. Список кандидатов предлагается председателем президиума. В соответствии с недавней поправкой в основной закон одно и то же лицо может переизбираться на должность председателя КНР неограниченное число раз.

Си Цзиньпин также переизбран на высшую государственную должность по управлению вооруженными силами - председателя Центрального военного совета КНР (ЦВС КНР).

ЦВС КНР осуществляет руководство Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Он осуществляет свои функции параллельно с партийным органом по управлению вооруженными силами - Военным советом ЦК КПК. Обычно они идентичны по своему составу.

Си Цзиньпин родился в 1953 году в Пекине в семье крупного чиновника, в 1974 году вступил в Коммунистический союз молодежи Китая и в дальнейшем занимал ряд партийных должностей уездного и окружного уровня. С 1999 по 2002 год он являлся губернатором восточной провинции Фуцзянь, в 2007 году был избран членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), а в марте 2008-го стал заместителем председателя КНР. Си Цзиньпин возглавил ЦК КПК и Центральный военный совет в ноябре 2012-го, а в марте следующего года занял должность главы государства. В октябре 2017 года его идеи о социализме с китайской спецификой в новую эру были внесены в партийный устав.

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