Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в субботу единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Об этом передает корреспондент ТАСС из Дома народных собраний.

Согласно конституции Китая, пост главы государства может занимать гражданин, достигший 45 лет. Список кандидатов предлагается председателем президиума. В соответствии с недавней поправкой в основной закон одно и то же лицо может переизбираться на должность председателя КНР неограниченное число раз.