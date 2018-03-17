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Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Международная панорама
17 марта, 6:49 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 17, марта. /ТАСС

Как сообщает агентство Синьхуа, российский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства Москвы и Пекина

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© Михаил Метцель/ТАСС

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на высший государственный пост Китая - председателя КНР. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа.

В телеграмме российский лидер выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пекина ради повышения благосостояния и процветания народов двух стран.

Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР единогласно депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

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