Президент Колумбии отметил высокий потенциал отношений Боготы с Москвой

БОГОТА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудничество Колумбии и России имеет высокий потенциал развития в различных сферах. Об этом в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил президент южноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос.

"С Россией у нас хорошие отношения. Мы не очень хорошо друг друга знаем, и поэтому существует большой потенциал для роста во всех областях", - подчеркнул он. По мнению главы государства, если две страны мало знают друг о друге, но хотят в будущем сохранить хорошие отношения, это может стать залогом успеха при налаживании взаимовыгодного сотрудничества.

Он также обратил внимание на большой интерес, который проявляет колумбийский военно-промышленный комплекс к обмену знаниями и технологиями с РФ. "Россия добилась значительных успехов во многих сферах, и мы могли бы обмениваться опытом, что принесло бы пользу обеим странам, особенно в военной области", - отметил Мануэль Сантос. "Мы развиваем наш собственный военно-промышленный комплекс, который очень невелик, и мы готовы получать знания от России в этой области", - добавил он.

Коснувшись объема двустороннего товарооборота, президент констатировал, что его возможности далеко не исчерпаны. "Я думаю, что объем торговли с Россией очень небольшой. Россия - большая страна с миллионами потребителей, как и Колумбия, поэтому и в этой сфере есть куда расти", - указал он.

Полностью интервью с президентом Колумбии будет опубликовано на сайте ТАСС и показано в программе "Формула власти" на канале "Россия 24".