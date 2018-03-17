Милорад Додик заявил, что большинство боснийских сербов мечтает воссоединиться с Сербией

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Боснийские сербы, если бы у них было право высказаться о судьбе Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины - БиГ), немедленно провели бы референдум о присоединении к Сербии. Об этом заявил в пятницу президент РС Милорад Додик.

"БиГ - начало пути РС, это необходимость, а Сербия - это желаемое, нас втолкнули в БиГ, это место нам навязано международным диктатом, они хотят сказать, что Босния - государство, а мы будто бы и нет. Тем не менее, в Дейтонском соглашении записано, что БиГ состоит из двух энтитетов и трех народов, которые являются источником своего суверенитета и решений на совместном уровне", - сказал он.

"Не могу обойти вниманием еще один фактор: большинство сербов сегодня, если бы имели возможность высказаться о РС, немедленно провели бы референдум о присоединении к Сербии. Это то, что существует, почему мы не можем говорить об этом? Нам говорят, что это политически некорректно, а корректно 20 лет ущемлять нас и наши права, автономию и нашу свободу?" - заявил президент.

По его словам, РС обладает всеми признаками государства и является единственной нормально функционирующей частью БиГ, в которой уровень общего управления разрушен, а взаимопонимание отсутствует. "Сербский народ в РС пережил 20 лет мучений и международной интервенции, но не отрекся от своего государства", - сказал Додик.

Взаимодействие с Россией

Отвечая на вопрос о влиянии Москвы, он заявил: "Мы любим Россию и успешно сотрудничаем с ней, но Россия никогда не требовала, ни разу, ничего". "На Западе сегодня существует антироссийская истерия, которая требует быть или с ними, или против них. При этом западники видятся с россиянами чаще, чем мы, я встречаюсь с Владимиром Путиным по меньшей мере раз в год, и для меня это честь. Честь, что такая маленькая РС со своим статусом имеет возможность встретиться с одним из ведущих людей мира, чтобы поговорить о проблемах", - сказал Додик.

Косовский вопрос

Коснувшись косовской проблемы, он предложил сравнить ситуацию, в которой находится поддерживаемое Западом непризнанное образование и обладающая всеми правами РС.

"Как вообще можно придерживаться принципа, что Косово имеет право выйти из территориально целостной Сербии, а РС должна сидеть, терпеть и молчать?" - задался вопросом президент, отметив, что РС получила свои права в соответствии с Дейтонским соглашением, а Косово - бесправное и непризнанное образование.

Устройство БиГ

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

При этом, по сути, страна управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства в БиГ выполняет коллективный орган - Президиум БиГ. Согласно конституции, он состоит из трех человек: серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на 4 года прямым голосованием. Хорват и бошняк избираются в ФБиГ, а серб - в РС.