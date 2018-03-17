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МИД Японии: размещение ПРО направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР, а не против РФ

Международная панорама
17 марта, 8:31 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 17, марта. /ТАСС

Таким образом Таро Коно прокомментировал высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, что размещение систем противоракетной обороны в Японии негативно повлияет на отношения Москвы и Токио

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно

Министр иностранных дел Японии Таро Коно

© AP Photo/Mary Altaffer

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Предстоящее размещение американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории Японии направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР, а не против России. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно в субботу, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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"Мы неоднократно и подробно объясняли российской стороне о причинах [предстоящего] размещения Японией американских систем Aegis Ashore - это важный шаг для решения ракетной угрозы со стороны Северной Кореи. [Высказывания главы МИД РФ] бьют мимо цели", - приводит слова Коно, который в настоящее время находится с официальным визитом в США, японское общественное телевидение NHK. Таким образом глава японского внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывания российского коллеги, что размещение систем ПРО в Японии негативно повлияет на отношения Москвы и Токио, включая диалог по проблеме мирного договора.

В опубликованном в пятницу интервью СМИ Вьетнама и Японии министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что планы военного сотрудничества США и Японии, в том числе по размещению на Японских островах элементов глобальной системы ПРО США, затрагивают национальную безопасность России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее предупреждала, что переброска в Японию наземных комплексов ПРО Aegis Ashore негативно повлияет на отношения Москвы и Токио, включая диалог по проблеме мирного договора. Она обратила внимание, что комплексы оснащаются универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41, которые способны применять и ударное вооружение. По ее словам, это станет нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

19 декабря 2017 года правительство Японии приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Эти комплексы будут закуплены в США и обойдутся примерно в 100 млрд иен (около $889 млн) каждый.

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Персоны
Коно, Таро Лавров, Сергей Викторович
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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