Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики, выразив надежду на встречу с лидером КНР во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао (КНР). Об этом сообщили в субботу в пресс-службе президента Белоруссии.

"Надеюсь на возможность нашей встречи в рамках саммита, а также приглашаю вас посетить Беларусь в любое удобное время", - отметил Лукашенко в послании председателю КНР.

Глава Белоруссии выразил уверенность в успехе предстоящего саммита ШОС в Циндао, который станет "важной вехой в работе этого влиятельного международного объединения". Лукашенко заявил, что под руководством Си Цзиньпина "народ Китая уверенно реализует в духе идеи о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху" грандиозные "цели двух столетий", направленные на рост благосостояния граждан и осуществление мечты о великом возрождении нации".

Белорусский лидер также отметил, что партнерство между Белоруссией и Китаем достигло наивысшего уровня развития в истории двусторонних отношений. "Благодаря конструктивному диалогу, взаимному доверию и уважению интересов друг друга мы сумели заложить прочный фундамент для эффективной реализации намеченных совместных проектов", - заявил президент Белоруссии.

Планируется, что саммит ШОС пройдет в июне нынешнего года в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).