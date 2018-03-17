Госдеп раскритиковал решение ЦИК отказать 5 тыс. наблюдателей на выборах президента

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт подвергла критике решение Центральной избирательной комиссии России отказать в аккредитации 5 тыс. лиц, желающих стать наблюдателями от СМИ на предстоящих выборах президента РФ.

Критика Госдепа накануне выборов прозвучала несмотря на разъяснения, которые дал ЦИК, объясняя решение не допустить в качестве наблюдателей от СМИ активистов оппозиции. По мнению ЦИК, все желающие участвовать в выборах как наблюдатели, в том числе и критики властей, имеют все возможности наблюдать за выборами не через СМИ, а другие легальные механизмы.

"Решение российской Центральной избирательной комиссии отказать в предоставлении статуса независимых наблюдателей более чем 5 тысячам представителей СМИ демонстрирует, что власти в Кремле боятся открытости перед выборами 18 марта. Что ты пытаешься спрятать, Россия?" - написала она в пятницу на своей странице в Twitter.

The #Russian Central Election Commission’s decision to deny observer status to over 5,000 independent media observers shows Kremlin authorities fear transparency ahead of the March 18 #elections. What are you trying to hide, #Russia? — Heather Nauert (@statedeptspox) 16 March 2018

ЦИК ждет всех наблюдателей

Ранее в прессе появилась информация, что ЦИК не аккредитовал для работы на участках представителей созданного сторонниками оппозиционного блогера Алексея Навального издания "Левиафан", которые собирались наблюдать за выборами. Также не аккредитованы Центризбиркомом наблюдатели от издания "Молния", среди которых много представителей движения "Голос".

Как поясняли в ЦИК РФ, это сделано из-за нарушений действующих норм российского законодательства. В частности, "Левиафан" ранее был исключен из реестра СМИ, поясняла глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Они заведомо знали, что их "Левиафана" с августа прошлого года нет в реестре [СМИ]", - отмечала она 13 марта в интервью "Эхо Москвы".

По мнению Памфиловой, аккредитация наблюдателей на участки под видом сотрудников СМИ - "ущербный механизм, потому что у представителей СМИ в два раза меньше полномочий, чем у наблюдателей". "Сейчас у них у всех - и у представителей Навального, и "Голоса" - есть легальная полноценная возможность быть полноценными наблюдателями через кандидатов или через общественные палаты - федеральную, региональные", - указывала она.

Памфилова также подтверждала, что все наблюдатели, в том числе из числа сторонников Навального, будут востребованы. "От Навального, от "Голоса" - все наблюдатели, которые вдруг окажутся невостребованными, я вам обещаю лично, что мы постараемся, чтобы все, кто желает наблюдать, все, кто проявляет к этому интерес, кто прошел какое-то обучение, они будут востребованы. Мы в этом заинтересованы", - заявляла она на встрече с наблюдателями от Общественной палаты Москвы.

На выборах будут работать десятки тысяч наблюдателей - как от кандидатов и партий, их выдвинувших, так и от федеральной и региональных общественных палат. Кроме того, на выборы аккредитованы почти 1,5 тыс. международных наблюдателей.