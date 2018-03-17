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ЕС выделит более €30 млн странам Латинской Америки и Карибского бассейна

Международная панорама
17 марта, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Средства направят на проведение мер по обеспечению готовности региона к стихийным бедствиям

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ТАСС, 17 марта. Европейский союз (ЕС) выделит €31 млн странам Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве гуманитарной помощи и на проведение мер по обеспечению готовности региона к стихийным бедствиям. Об этом объявил в субботу еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис во время своего официального визита в Колумбию.

"Сегодня приверженность ЕС поддерживать страны Латинской Америки как никогда сильна. В Колумбии наша новая финансовая поддержка будет преследовать две цели: преодоление гуманитарных последствий многолетнего конфликта и оказание помощи в повышении готовности и реагирования региона в ответ на стихийные бедствия", - приводятся его слова в заявлении, опубликованном на сайте Европейской комиссии.

Стилианидис встретился с президентом Колумбии Хуан Мануэль Сантосом в Боготе, где подтвердил приверженность ЕС помогать латиноамериканской республике на ее пути к миру и процветанию.

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