Посол в РФ: Москва информировала Лондон об ответных мерах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия проинформировала Великобританию от ответных мерах в связи с высылкой Лондоном 23-х российских дипломатов. Об этом заявил в субботу посол Великобритании в Москве Лори Бристоу по итогам вызова в МИД РФ.

"Я только что провел встречу в МИД РФ. Этот кризис вызван результатом чудовищной атаки в Великобритании, попыткой убийства двух людей с использованием химического оружия, произведенного в России, но не задекларированного в Организации по запрещению химоружия, - отметил посол. - Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила в парламенте ряд мер, которые мы приняли для нашей защиты против этой атаки".

По его словам, Лондон дал России возможность задекларировать использованное в Солсбери вещество в Организации по запрещению химоружию, "но этого не было сделано".

"Российская сторона сегодня проинформировала о своих мерах, которая она примет в ответ", - сказал дипломат.

"Как заявила премьер-министр Великобритании, мы не [принимаем меры] против российского народа. Большая часть работы нашего посольства направлена на развитие отношений между народами, - отметил он. - Но мы всегда будем защищать себя и наших союзников, наши ценности от подобных атак".

Отравление в Солсбери

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов в ближайшее время.