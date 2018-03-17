Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол в РФ: Москва информировала Лондон об ответных мерах

Международная панорама
17 марта, 11:25 дата обновления: 17 марта, 11:58 UTC+3

Лори Бристоу отметил, что Великобритания дала России возможность задекларировать использованное в Солсбери вещество в Организации по запрещению химоружию, "но этого не было сделано"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия проинформировала Великобританию от ответных мерах в связи с высылкой Лондоном 23-х российских дипломатов. Об этом заявил в субботу посол Великобритании в Москве Лори Бристоу по итогам вызова в МИД РФ.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Я только что провел встречу в МИД РФ. Этот кризис вызван результатом чудовищной атаки в Великобритании, попыткой убийства двух людей с использованием химического оружия, произведенного в России, но не задекларированного в Организации по запрещению химоружия, - отметил посол. - Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила в парламенте ряд мер, которые мы приняли для нашей защиты против этой атаки".

По его словам, Лондон дал России возможность задекларировать использованное в Солсбери вещество в Организации по запрещению химоружию, "но этого не было сделано".

"Российская сторона сегодня проинформировала о своих мерах, которая она примет в ответ", - сказал дипломат.

"Как заявила премьер-министр Великобритании, мы не [принимаем меры] против российского народа. Большая часть работы нашего посольства направлена на развитие отношений между народами, - отметил он. - Но мы всегда будем защищать себя и наших союзников, наши ценности от подобных атак".

Отравление в Солсбери

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов в ближайшее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Бристоу, Лори Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге
2
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
3
Посол Великобритании прибыл в МИД РФ
4
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
На ярмарке в Португалии представили самую дорогую в мире шоколадную конфету
7
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое? Еще не поздно выбрать участок для голосования. Рассказываем как